هل الحقنة الوريدية أو العضل للعلاج أوللتقوية مبطلة للصوم؟ الإفتاء توضح

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.



وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: إن استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية في نهار رمضان لا يبطل الصوم.



وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك إن الحقن لا تبطل الصوم لأن من شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَيعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَيعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.

حكم التطعيم بالحقن

وقالت دار الإفتاء أن التطعيم ضد الأمراض عن طريق الحقن لا يفطر.


وأكدت الإفتاء على لسان الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخذ حقنة مسكن أثناء الصيام لا تفطر، وكذلك كل الحقن لا تفطر باستثناء الحقنة الشرجية على قول غير المالكية.

المصدر: elbalad

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