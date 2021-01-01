ظاهرة منتشرة بين المواطنين بأن يقوم بذبح شاة أوشاتين عندما يشتري سيارة جديدة أو يشيد منزلا أو افتتاح محال تجاري وذلك بدافع إبعاد العين او لمنع الحسد.
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قال إنه إذا ذبح الإنسان من أجل بناء بيت جديد، فلا بأس به، فهو لم يذبحه على أنه أضحية، أو على أنه صدقة، وإنما ذبحه بهذه المناسبة ولا يقال: إنه ليس لله، لأن كل شيء لله: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ" [الأنعام:162]، لكن الذي دفعه إلى ذلك كونه بنى بيتًا وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته.
وأضاف علام، أنه لا يجب عليك ذبح ذبيحة لبناء بيت جديد فهذا ليس من الأمور الواجبة وإنما شكرا للمُنعم عز وجل أن رزقك التوفيق فى بناء هذا المنزل.
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التعليقات على هل الذبح عند شراء منزل أو سيارة جديدة واجب؟ ..المفتي يجيب
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