

البث المُباشر لـ “جيتور” في معرض شانغهاي للسيارات 2021 يُحقق نجاحاً كبيراً البث المُباشر لـ “جيتور” في معرض شانغهاي للسيارات 2021 يُحقق نجاحاً كبيراً

المربع نت – قامت جيتور بأول بث مباشر لها على فيسبوك تعرض فيه طرازاتهم المعروضة بمعرض شانغهاي للسيارات، حيث كان البث المباشر جزءً من ظهور جيتور في المعرض، والذي تضمن أيضاً الحدث عبر الإنترنت “من هو بطلك؟” والتفاعل بين جيتور وقادة الصناعة حول العالم.



خلال البث المباشر، دعت جيتور رئيس شيري، زهاو بيرين، والمدير العام لشركة جيتور شين جيكاي، للحديث عن الوضع الحالي لشركة جيتور واستراتيجيتها المستقبلية في الأسواق، وكجزء من المناقشة، أشاروا إلى أن جيتور ملتزمة بتزويد المزيد من العائلات حول العالم بسيارات جذابة توفر الكثير من المساحة والتقنيات، ودعوا أيضاً شُركاء عالميين محتملين للإنضمام إليها لأن تُصبح نقطة تحول في التنقل بالمستقبل.



ظهر في البث المباشر أيضاً العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الطرق المتعددة التي تبرز بها جيتور في سوق السيارات الدولي، وستواصل جيتور توسيع نطاق الوعي بعلامتها التُجارية وتطوير سلسلة منتجات جديدة.

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وفي الختام، يُذكر أنه في المستقبل، ستركز جيتور على مبدأ توجيه العملاء لتحسين الخدمة، كما تُخطط لأن تصبح الشركة الرائدة في مجال “Travel +”.