

بكين: ترحيب صيني روسي بالشركاء الدوليين للتعاون بشأن بناء محطة قمرية بكين: ترحيب صيني روسي بالشركاء الدوليين للتعاون بشأن بناء محطة قمرية

دعت سلطات الفضاء في كل من الصين وروسيا جميع الدول والمنظمات الدولية والشركاء المهتمين للتعاون بشأن مشروع بناء محطة قمرية.



جاء ذلك في بيان مشترك بين الهيئة الوطنية الصينية للفضاء ونظيرتها الروسية (روسكوسموس) حول المحطة القمرية الدولية، على هامش الدورة الـ58 للجنة العلمية والتقنية الفرعية للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.



وقال وو يان هوا، نائب مدير الهيئة الوطنية الصينية للفضاء -في تصريح اليوم السبت- إن الصين وروسيا ستقومان ببناء المحطة القمرية بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين، وإن المحطة ستمثل إسهاما مهما آخر من قبل الصين وروسيا لدعم التنمية طويلة الأجل والمستدامة للأنشطة الفضائية الخارجية التابعة للأمم المتحدة.

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وأضاف هوا، أن الهيئة الوطنية الصينية للفضاء وروسكوسموس ستعززان تعاونا واسعا في المحطة؛ من أجل تطور علوم وتكنولوجيا الفضاء البشرية والتقدم الاجتماعي الاقتصادي.ووفقا للبيان المشترك، فإن المحطة القمرية ستكون مفتوحة لكل الدول والمنظمات الدولية والشركاء المهتمين من حيث التخطيط والتصميم والبحوث والتطوير والتطبيق والتشغيل في كافة مراحل المشروع وعلى كافة مستوياته.ووقعت الصين وروسيا مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك لمحطة دولية للأبحاث العلمية على القمر في مارس الماضي.يشار الي ان المحطة القمرية هي تصوّر إدارة الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية ناسا لوجود البشر الدائم أو شبه الدائم على سطح القمر. طلبت ناسا زيادةً في ميزانيتها لعام 2020 بمقدار 1.6 مليار دولار، من أجل القيام بمهمة أخرى مأهولة إلى القمر بحلول عام 2024، ويتبعها وجود ثابت على سطح القمر بحلول العام 2028.خططت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في 2006 لهبوط مأهول على سطح القمر في العام 2020 وهذا سيقود إلى القاعدة القمرية المأهولة في عام 2030، لكن لم تتوفر ميزانية لهذا المشروع بعد.شرعت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (سي إن إس إيه) ببرنامج شانغئي لاستكشاف القمر وللبحث في إمكانية التعدين على سطحه، وبشكل خاص تعدين نظير الهيليوم 3 لاستخدامه كمصدر للطاقة على الأرض. صرّح مدير سي إن إس إيه، لوان إنجي أنه على البشر تعلم مغادرة الأرض و «وإقامة وطن خارج الأرض مكتفٍ ذاتيًا». أطلقت الصين المركبة المدارية الروبوتية شانغئي 1 في 10 أكتوبر عام 2007.خططت وكالة الفضاء الروسية الفدرالية (روسكوزموس) لقاعدة قمرية روبوتية بالكامل تُدعى لوني بوليغون. خُطط هذا المشروع لعام 2020، ومن المتوقع أن يكون تاريخ الانتهاء في عام 2037.