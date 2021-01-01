

وصول 4 رواد على متن المركبة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية وصول 4 رواد على متن المركبة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رواد الفضاء الأربعة الذين هم على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس كرو دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية أمس السبت.



ويضم الفريق رائدي الفضاء الأمريكيين شاين كيمبرو وميجان ماك آرثر، ورائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، ورائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيدي.



والتحمت المركبة "سبيس إكس كرو دراغون إنديفور" بمحطة الفضاء الدولية في الساعة الـ05:08 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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وبعد إتمام عمليات التحقق من عدم وجود تسرب وإجراء الاستعدادات اللازمة، فتح أفراد الطاقم أولا الكوة بين محطة الفضاء الدولية ومحول التزاوج المضغوط في الساعة الـ07:05 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ثم فتحوا الكوة أمام كرو دراغون.وبوصول رواد الفضاء الأربعة في المهمة كرو-2، ارتفع عدد أفراد الطاقم في محطة الفضاء الدولية إلى 11 شخصا.ويغادر أعضاء المهمة كرو-1، المؤلفة من رواد فضاء ناسا مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر وكذا رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية سوتشي نوجوتشي، محطة الفضاء الدولية ويبدأون رحلة العودة يوم الأربعاء.وأطلتق المهمة كرو-2 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا بفلوريدا، في وقت مبكر من يوم الجمعة.وتعد هذه المرة الأولى التي تعيد فيها شركة سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك، استخدام كبسولة وصاروخ لإرسال رواد فضاء.وهذه هي المهمة الثانية من ست مهام مأهولة تعتزم ناسا وسبيس إكس إطلاقها في إطار برنامج الطاقم التجاري التابع للوكالة.وذكرت ناسا أن أعضاء المهمة كرو-2 سيقومون، بإجراء بحوث علمية وأعمال صيانة خلال إقامتهم لمدة ستة أشهر على متن المختبر المداري ولن يعودوا قبل 31 أكتوبر.