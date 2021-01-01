مش بس شنطة البطيخ.. آخر تقاليع الشنط على السوشيال ميديا للبيض والفراخ



تقاليع الشنط على السوشيال ميديا تقاليع الشنط على السوشيال ميديا

أصبحت السوشيال ميديا مجالًا لمعرفة كل ما يطرأ على كافة المجالات، وتعد الموضة والأزياء أحد أكثر الأشياء التي يتابعها المهتمين بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويعبرون عن رأيهم فيها من خلال صفاحتهم الخاصة، ومؤخرًا انتشرت موضة العديد من الحقائب المخصصة لحمل الخضروات وغيرها من الأغراض، والتي سخر منها العديد من رواد السوشيال ميديا.

شنطة البطيخ



انتشرت العام الماضي صور حقيبة فاخرة من الجلد الإيطالى لحمل البطيخ، تلك التي طرحتها شركة يابانية، ويعود تاريخها إلى عام 2020، تلك التي عادت للانتشار مرة أخرة منذ أيام قليلة، وبدأ رودا السوشيال ميديا من السخرية من سعرها الذى كتب البعض أنها تبلغ 3000 جنيه تقريبًا، لكن لم تكن هذه هي الحقيبة الوحيدة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة لحمل الخضروات أو الأغراض المختلفة.



شنطة الفراخ

قد يعجبك أيضا...

اعتاد الجميع على شراء الدجاج جاهزًا على التسوية، وهذا ما جعل تلك الحقيبة غريبة بدرجة كبير، حيث انتشرت على إحدى صفحات الفيس بوك "شنطة الفراخ" تلك التي تحتوي على مكان مخصص لوضع أرجل الدجاج الحية، ونُشِر ان سعرها يتراوح بين 750 إلى 2500 جنيه مصري، وهي مصنوعة من الجلد أو خامة الووتر بروف، وقاموا بالترويج للمشروع من خلال اعتبار تلك الحقيبة تستخدم "عشان تفسح الفرخة".جراب البيض البلديأثبتت بعض الدراسات أن "التريكو" قد يساعدك فى الحد من الاكتئاب والقلق، لكن يبدو أنه أصبح يستخدم في أغراض مختلفة لم نفكر بها من قبل، وهذا ما عكسه أحد المنشورات على موقع فيس بوك، حيث صُنِع منه جراب لحمل البيض البلدي، ويبلغ سعره وفقًا للمنشور 1500 جنيه مصري.شنطة بيضة النعاميعد بيض النعام من أنواع البيض باهظة الثمن، ولا يتناولها الكثير من الأشخاص، لكن انتشرت مؤخرًا صورة لحقيبة شديدة الأناقة مصنوعة من الجلد، قيل إنها مخصصة لحمل بيضة النعام حفاظًا عليها من الكسر، وكُتِب أن سعرها 3750 جنيه مصري.