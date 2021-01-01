

ياباني يواعد 35 امرأة في وقت واحد.. و"الدافع غريب" ياباني يواعد 35 امرأة في وقت واحد.. و"الدافع غريب"

ألقت الشرطة اليابانية القبض على شاب بعد دخوله في علاقات عاطفية مع 35 امرأة مختلفة في الوقت نفسه، لتلقي الهدايا على مدار العام.



ويواجه تاكاشي مياجاوا، 39 عاماً، تهمة الخداع والاحتيال على النساء بسبب مخطط علاقاته المتسلسل، وجعلهن يعتقدن أنه جاد في مواعدتهن لفترة طويلة، وبإخبار كل واحدة منهن بتاريخ مختلف لعيد ميلاده حتى يحصل على تدفق مستمر من الهدايا وبطاقات معايدة.



وبعد اكتشاف السيدات لخداع "مياجاوا" لهن، اتحدن وأنشأن معاً جمعية للضحايا، قبل إبلاغ الشرطة عنه في فبراير الماضي، حيث تم القبض عليه في مدينة أوساكا بجنوبي جزيرة هونشو، وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية.

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زعمت السيدات أن "مياجاوا"، من إقليم كانساي الياباني، خدعهن وحصل منهن على هدايا عيد ميلاد وملابس ونقود بقيمة 100 ألف ين (فيما يعادل نحو 665 جنيهاً استرلينياً).أقنع "مياجاوا" إحدى ضحاياه التي تبلغ من العمر 47 عاماً أن عيد ميلاده في 22 فبراير، بينما قال لأخرى، 40 عاماً، إنه ولد في يوليو، والثالثة، صاحبة الـ35 عاماً، فأخبرها أن مولده في أبريل، في حين أن تاريخ ميلاده الحقيقي هو 13 نوفمبر.ويُعتقد أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك المزيد من الضحايا اللاتي اعتقدت كل واحدة منهن أنها ستتزوج "مياجاوا" في النهاية.التقى "مياجاوا" بكل واحدة من هؤلاء النساء من خلال عمله في شركة تسويق تبيع مستلزمات الاستحمام والحمامات.ولا زال التحقيق في مخططه المزعوم مستمر للبحث عما إذا كان هناك المزيد من النساء متورطات في عملية احتيال "مياجاوا"، وجمع كافة الأدلة.