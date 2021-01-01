

تنظيف البشرة والتخلص من النمل.. 4 استخدامات للدقيق منتهي الصلاحية تنظيف البشرة والتخلص من النمل.. 4 استخدامات للدقيق منتهي الصلاحية

يعد الدقيق أحد المكونات التي لا يمكن أن يخلو منها أي مطبخ، ومثله مثل أي طعام، يجب تخزينه بشكل صحيح والانتباه إلى تاريخ صلاحيته.



وعلى الرغم من كونه أحد الأطعمة "طويلة العمر"، فأحياناً ما تجد ربات البيوت على عبوات أو أكياس منه انتهاء صلاحيته، ليكون الحل الوحيد أمامها هو التخلص منه في سلة المهملات.



لكن الأمر الذي قد لا تعرفه الكثير من ربات البيوت، أن الدقيق منتهي الصلاحية يمكن استخدامه بطرق مبتكرة ومفيدة مثل صناعة الصابون المنزلي، والتخلص من النمل، وغيرها من الاستخدامات التي نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

قد يعجبك أيضا...

1- تنظيف الأواني النحاسيةإذا كنتِ من محبات استخدام المكونات الطبيعية لتنظيف الأواني والمقالي النحاسية، يمكن أن يكون الدقيق منتهي الصلاحية بديلاً ممتازاً للمواد الكيميائية، مما يضمن لكِ نتيجة مثالية.فقط قومي بإعداد محلول حُبيبي من الدقيق والخل والملح منتهي الصلاحية، ووزعيه بالتساوي على سطح الأشياء النحاسية ثم اشطفيها بالماء الدافئ، لتحصلي في بضع ثوانٍ على أوان نحاسية لامعة كالجديدة.2- صناعة الصابون المنزليمع الدقيق منتهي الصلاحية، يمكنكِ أيضاً صناعة صابون منزلي لغسيل نظيف، كل ما عليكِ فعله هو بشر صابون إلى رقائق، ثم تذويبه في قدر مع الماء الساخن، ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من الدقيق لكل كيلوجرام من الصابون الذي تريدين عمله، ثم أطفئي الحرارة وقلبي الخليط جيداً.في غضون دقائق قليلة ستحصلين على صابون منزلي الصنع يمكن أن يكون بديلاً ممتازاً للصناعي.3- تنظيف البشرة والشعربالدقيق منتهي الصلاحية يمكنكِ تحضير قناع منق مفيد للوجه، وشامبو طبيعي لشعرك.لتنقية الوجه، حضري مزيجاً من 200 جرام من الدقيق، وكوب من الزبادي، وملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ووزعي الخليط جيداً على وجهك، ودلكيه لبضع دقائق واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الغسل بالماء الدافئ.أما للشعر، فقط أضيفي الماء الدافئ إلى الخليط الذي صنعته للوجه ووزعيه على شعرك الرطب، واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه، لتحصلي على شعر لامع.4- التخلص من النمللإبعاد النمل عن نباتاتك، قومي بتوزيع الدقيق منتهي الصلاحية حول النباتات وفي غضون أيام قليلة ستتخلصين منه دون مساعدة المواد الكيميائية.وبهذه الطريقة يمكنكِ أيضاً التخلص من النمل في المنزل، من خلال رش كميات صغيرة من الدقيق في الأماكن التي تمر فيها الحشرات أو عند مداخل عشش النمل.