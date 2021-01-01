

فيتامين د غير فعال في حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا فيتامين د غير فعال في حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا

أكد علماء أمريكيون أن جرعة عالية من فيتامين د لا تفيد في علاج الإصابات الشديدة لعدوى فيروس كورونا.



شملت الدراسة 240 مريضا بفيروس كورونا. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين. تلقت الأولى فيتامين D3 بجرعة واحدة 200 ألف وحدة دولية (IU)، الموجودة في زبدة الجوز. ,أعطيت المجموعة الثانية دواءً وهمياً. خضع جميع المرضى للعلاج العادي بالمضادات الحيوية.



وجدت الدراسة أنه لا توجد حاجة لجرعة كبيرة من فيتامين (د) في حالات كوفيد-19 الشديدة. ومع ذلك، هناك تأثير إيجابي على جسم الإنسان لفيتامين د، كما كتبت Journal of the American Medical Association.