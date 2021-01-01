طريقة عمل صينية الجلاش باللحمه المفرومة

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صينية الجلاش باللحمه المفرومة


تعد صينية الجلاش باللحمة المفرومة؛ من الأكلات الأساسية فى عزومات رمضان؛ لذا قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة.
طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة...

المقادير ..
١لفة جلاش
نصف كيلو لحمة مفرومة
٤حبات فلفل ألوان
نصف كيلو بصل
ربع معلقة بهارات
ربع معلقة فلفل أسود
لملح حسب الرغبة
كوب لبن
بيضة
طريقه تحضير صينية الجلاش باللحمة المفرومة..

١قليل من الزيت نشوح البصل بفلفل أسود حتى يصير لونه أصفر ثم نضع اللحم المفروم ثم قليل من الماء مع التشويح ثم نضع الفلفل الألوان وبمرور تلت ساعة نطفئ النار تحته

٢نحضر صينية متوسطة وندهنها زيت ثم أوراق الجلاش واحدة تلو الأخرى وبينهم تدهن زيت أو سمن حسب إمكانيتكم

٣بين كل ثلاث أوراق نضع طبقة من اللحمة المفرومة حتى تنتهى منه

٤نضرب البيضة مع اللبن بالمضرب أو الخلاط ووضعهم على وجه الصينية مع وضع قليل من الملح والفلفل الأسود

٥توضع الصينية بالفرن بالرف السفلى عشر دقائق ثم تحت الشواية خمس دقائق

المصدر: فيسبوك

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