قال مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون موسك إن "مجموعة من الأشخاص سيموتون على الأرجح في المراحل الأولى من استكشاف كوكب المريخ".
وفي مقابلة مع بيتر ديامانديس مؤسس شركة XPrize، ظهر فيها موسك حافي القدمين، أشار الأخير إلى أن "نقل الناس إلى المريخ سيكون أمرا خطيرا، لكنه ضروري لضمان بقاء البشرية".
وأضاف: "يشبه الذهاب إلى المريخ ذهاب المستكشف إرنست شاكلتون إلى القطب الجنوبي".
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التعليقات على موسك: مجموعة من الأشخاص قد يموتون في المراحل الأولى من استكشاف المريخ
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