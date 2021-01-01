أكلات سحور رمضان.. طاجن فول بالخضار والبيض وسلطة بطاطس



طاجن فول بالخضار طاجن فول بالخضار

هنتسحر إيه النهارده؟.. سؤال متكرر يواجهنا يوميا وتحتار السيدات في اختيارأكلات سحور رمضان لتجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.



ونعرض لكم يوميا قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: طاجن فول بالخضار والبيض وسلطة بطاطس .



طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض

قد يعجبك أيضا...

ومن أكلات سحور رمضان غير التقليدية طاجن فول بالخضار بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.مقادير طاجن فول بالخضار والبيضفول مدمسفلفل رومى أخضربصلطماطمكمون ناعمسمنةبيضملحفلفل أسودبقدونس مفرومطريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض* شوحى البصل فى السمنة ثم ضيفى الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس ثم ضيفى الفول وقلبى* صبى الخليط فى طاجن ثم ضيفى البيض عيون ورشى على الوجه الملح والفلفل الأسود وأدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميهطريقة عمل سلطة بطاطسمن أكلات سحور رمضان المهمة طبق السلطة وفى السنوات الأخيرة ظهرت أنواع متعددة منها ونقدم لكم اليوم طريقة عمل سلطة بطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابيمقادير سلطة بطاطسبطاطسكزبرة خضراءكركمكاري بودرةثومبصلكمونفلفل حارملح – فلفلعصير ليمونمستردةبشر ليمونفلفل الوانزيت زيتونطريقة عمل سلطة بطاطس* قطعي البصل مكعبات صغيرة والفلفل الأحمر مكعبات والفلفل الحار* اخلطي الكركم والكزبرة الخضراء والكاري البودة والثوم المفروم والملح والفلفل وعصير الليمون والمستردة وبشر الليمون وزيت الزيتون قلبيهم جيدا* اسلقي البطاطس المكعبات وصفيها واضيفي اليها البصل والفلفل ثم الصوص وقلبيها جيدا ثم قدميها ضمن اكلات سحور رمضان.