أكلات سحور رمضان.. طاجن فول بالخضار والبيض وسلطة بطاطس

طاجن فول بالخضار
هنتسحر إيه النهارده؟.. سؤال متكرر يواجهنا يوميا وتحتار السيدات في اختيارأكلات سحور رمضان لتجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.
ونعرض لكم يوميا قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: طاجن فول بالخضار والبيض وسلطة بطاطس .
طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض
ومن أكلات سحور رمضان غير التقليدية طاجن فول بالخضار بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير طاجن فول بالخضار والبيض
فول مدمس
فلفل رومى أخضر
بصل
طماطم
كمون ناعم
سمنة
بيض
ملح
فلفل أسود
بقدونس مفروم
طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض
* شوحى البصل فى السمنة ثم ضيفى الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس ثم ضيفى الفول وقلبى
* صبى الخليط فى طاجن ثم ضيفى البيض عيون ورشى على الوجه الملح والفلفل الأسود وأدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميه
طريقة عمل سلطة بطاطس
من أكلات سحور رمضان المهمة طبق السلطة وفى السنوات الأخيرة ظهرت أنواع متعددة منها ونقدم لكم اليوم طريقة عمل سلطة بطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي
مقادير سلطة بطاطس
بطاطس
كزبرة خضراء
كركم
كاري بودرة
ثوم
بصل
كمون
فلفل حار
ملح – فلفل
عصير ليمون
مستردة
بشر ليمون
فلفل الوان
زيت زيتون
طريقة عمل سلطة بطاطس
* قطعي البصل مكعبات صغيرة والفلفل الأحمر مكعبات والفلفل الحار
* اخلطي الكركم والكزبرة الخضراء والكاري البودة والثوم المفروم والملح والفلفل وعصير الليمون والمستردة وبشر الليمون وزيت الزيتون قلبيهم جيدا
* اسلقي البطاطس المكعبات وصفيها واضيفي اليها البصل والفلفل ثم الصوص وقلبيها جيدا ثم قدميها ضمن اكلات سحور رمضان.
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