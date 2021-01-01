لعلاج الضعف الجنسي والبواسير.. تعرف على فوائد القرنفل المطحون مع الحليب

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول القرنفل المطحون مع الحليب.
فوائد القرنفل المطحون مع الحليب تعالج :
1- العقم .
2- الضعف الجنسي .
3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .
4- روماتيبزم القلب والمفاصل .
5- آلام المفاصل .
6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .
7- الفواق (الزغطة) .
8- ضعف الهضم .
9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .
10- الغازات في المعدة والامعاء .
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