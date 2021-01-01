لعلاج الضعف الجنسي والبواسير.. تعرف على فوائد القرنفل المطحون مع الحليب



فوائد القرنفل المطحون مع الحليب فوائد القرنفل المطحون مع الحليب



قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول القرنفل المطحون مع الحليب.



فوائد القرنفل المطحون مع الحليب تعالج :

1- العقم .

2- الضعف الجنسي .

3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .



4- روماتيبزم القلب والمفاصل .

5- آلام المفاصل .

6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .

7- الفواق (الزغطة) .



8- ضعف الهضم .

9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .

10- الغازات في المعدة والامعاء .

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11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .12- ضعف اللثة والاسنان وآلامهما .13- الضعف العام والخمول .14- ضعف الدورة الشهرية .15- ضعف النظر والعين16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .19- آلام الحلق والتهاب اللوز .20- يساعد في الوقاية من السرطان .21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .22- البواسير والتهاب الشرج.