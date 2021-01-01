ابتعد عنها فى رمضان.. 6 أطعمة تمنع فقدان الوزن



أطعمة تمنع فقدان الوزن أطعمة تمنع فقدان الوزن



يعاني الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان من زيادة الوزن بالرغم من عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، فإذا كنت من ضمن هؤلاء توضح الشيف سالي فؤاد أن هناك 6 أطعمة لا يستطيع الشخص فقدان الوزن طول شهر رمضان بسببها وهي عبارة عن:





1- السمبوسك



معجنات محشية لحم مفروم وتقلى في الزيت حد القرمشة، وتعد من أشهى الأطعمة التي تحصل عليها بعد يوم صيام طويل.

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2- القطايفمن أشهر الحلويات الرمضانية وهي معجنات تُحشى بالمكسرات وتُغرق بالعسل وتقدم عقب تناول وجبة الإفطار.3- الكبابعبارة عن قطع من اللحم توضع في أسياخ وتُشوى على الفحم، ومن أكثر الأكلات انتشارًا في البلاد العربية،حيث يحتوي على الكثير من الدهن المشوي ويساعد على اكتساب الوزن وتخزين الدهون.4- فتة الحمصفتة الحمص من أشهى وأشهر الأكلات في المطبخ الشامي وتتكون من الحمص، خبر محمص، وصوص الثومية اللذيذ.5- كنافةمن أشهر أطباق الحلويات في رمضان وتحرص العائلات على أن تكون موجودة على موائدها طوال الشهر الكريم وتصنع بأكثر من طريقة.6- الكشريعلى الرغم من أن أصل هذه الأكلة هندي إلا أنها أصبحت من علامات المطبخ المصري وتتكون من الأرز، العدس، المكرونة، البصل المقلي، صوص الطماطم.