طبيبة تتحدث عن مخاطر بذور عباد الشمس

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طبيبة تتحدث عن مخاطر بذور عباد الشمس

يمكن أن يؤدي تناول بذور عباد الشمس إلى الإصابة بأمراض خطيرة، حيث يحتوي هذا المنتج على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي يمكن أن يؤدي تناوله إلى تفاقم أمراض المعدة.

قالت طبيبة الغدد الصماء تاتيانا بوشاروفا، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، "بذور عباد الشمس تحتوي على نسبة عالية من الدهون - أكثر من 50 غرامًا لكل 100 غرام من المنتج - وإذا كنت تعاني من قرحة والتهاب في المعدة وتتناول بذور عباد الشمس بانتظام، فيمكنك إثارة هذه الأمراض". مشيرة إلى أن مثل هذا المحتوى من السعرات الحرارية يشبه لوح الشوكولاتة وسيؤدي فقط إلى زيادة الوزن.

كما نفت طبيبة الغدد الصماء أن تناول البذور يسبب إلتهاب الزائدة الدودية.

وأوصت الطبيب بتناول البذور حصريًا دون قليها، حيث تتراكم في البذور المقلية مادة مسرطنة، وأيضًا بتناولها بكميات صغيرة، حيث يحتوي هذا المنتج على الكثير من الألياف وفيتامينات المجموعة b وa وe والمغنيسيوم.

المصدر: سبوتنيك

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