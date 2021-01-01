أخضعت شركة "شاومي" الصينية هاتفها القابل للطي Mi Mix Fold لعدد من اختبارات المتانة لتأكيد قدرته على التحمل، استمرت حوالي 7 أيام.
وحسب موقع GSM Arena فإن هاتف Mi Mix Fold القابل للطي، والذي تم إطلاقه رسميا منذ عدة أيام، خضع لاختبارات عنيفة استطاع خلالها أن يصمد لأكثر من 400 ألف انحناء، وهو ما يترجم إلى حوالي 10 سنوات من الاستخدام العادي.
وتم تكرار الاختبارات لهاتف Mi Mix Fold القابل للطي لمدة 7 أيام متواصلة، بعدد الانحناءات نفسها، مما يؤكد أن الهاتف سيستطيع أن ينافس الهواتف القابلة للطي الصادرة من سامسونغ، وهواوي.
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التعليقات على شركة "شاومي" الصينية تختبر هاتفها القابل للطي وتؤكد صموده 10 سنوات (فيديو)
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