انس الشيخوخة .. 6 عصائر لشباب دائم



عصائر لشباب دائم عصائر لشباب دائم



لا توجد طريقة يمكننا من خلالها إيقاف الشيخوخة ولكن يمكننا أن نحافظ على أنفسنا بمظهر جيد وصحي من خلال تناول العناصر الغذائية الجيدة باستمرار في نظامنا الغذائي اليومي، تستخدم مستحضرات التجميل مثل مصل الوجه والتونر والمرطبات وما إلى ذلك بشكل شائع للعناية بالبشرة الروتينية. بصرف النظر عن هذا، الحفاظ على رطوبة بشرتك هو أفضل طريقة لتقليل آثار الشيخوخة،كشف موقع هيلثي عن بعض المشروبات التي ستساعدك على جعل بشرتك تبدو مشرقة ومتألقة وشابة.

1. عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على مادة اللوتين التي تحمي جسمك من الجذور الحرة وتساعد في محاربة التجاعيد. تتحول النترات ، وهي مادة كيميائية نباتية موجودة في عصير البنجر ، إلى أكسيد النيتريك في الدم وتساعد على توسيع الأوعية الدموية واسترخاءها. يعتبر الشمندر أيضًا مصدرًا جيدًا للمعادن والبوتاسيوم والكهارل التي تساعد الأعصاب والعضلات على العمل بشكل صحيح.





2. عصير ليمون

هذا المشروب البسيط غني بفيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم. عندما يؤخذ على معدة فارغة فإنه يتساءل. يزيل السموم من الجسم ويحفز الكبد. عندما يعمل الكبد بشكل صحيح ، لا ينتهي الأمر بالسموم على وجهك في شكل حب الشباب. يساعد فيتامين سي في مكافحة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ويحافظ على نضارة بشرتك. كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين الذي يقوي بشرتك ويقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



3. عصير رمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول. إنه أقوى عصير فواكه. يبطئ بشكل طبيعي من تآكل الحمض النووي بسبب الأكسدة. يمكنه أيضًا منع أضرار أشعة الشمس التي تلحق بالجلد.



4. عصير الصبار

Alovera هو عامل مهدئ شائع الاستخدام في حالة حروق الشمس والتهيج. يحتوي على فيتامينات أساسية مثل A و E و C والتي تعتبر فعالة في مكافحة الشيخوخة. تساعد خصائص التئام الجروح من الألوفيرا في شد بشرتك. أظهر شرب عصير الصبار بانتظام تحسنًا في مرونة الجلد والتجاعيد.





5. عصير برتقال

من الحقائق المعروفة أن عصير البرتقال غني بفيتامين C الذي سيعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات المختلفة. يساعدك فيتامين سي أيضًا في الظهور بمظهر منتعش ومتألق. نظرًا لأن هذا العصير يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، فحاول تناوله في الصباح حتى تتمكن من حرق تلك السعرات الحرارية يوميًا.

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6. الكاكاويحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد التي تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والخرف وأمراض الكلى. كما أنه سيساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل صحيح. Epicatechins ، وهو نوع من الفلافونويد الموجود فيه سوف يحافظ على صحة بشرتك لأنه يزيد من تدفق الدم إلى الجلد إلى جانب جرعة جيدة من الأكسجين والمواد المغذية. اختر دائمًا كاكاو 100٪ عالي الجودة ، وليس منتجات كاكاو فورية للحصول على نتائج أفضل.