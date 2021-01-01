وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس



المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس (وهي مدرسة مرشحة للحصول على الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) فى مصر)، عن حاجتها لمعلمين.







وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أن هناك وظائف متاحة لمعلمين للعمل بقسمى رياض الأطفال والابتدائي للعام الدراسي 2020 -2021 فى التخصصات التالية :

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معلم فصل (اللغة العربية- Math-Sciences)معلم مساعد (اللغة العربية- Math-Sciences)txtوزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزلtxtوزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدوليةشروط التقدم لوظائف المعلمين بالمدرسة المصرية الدوليةأكدت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، أن شروط الوظائف تتمثل في :يشترط ان يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم فقط.يشترط إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة.يشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على شهادات ودورات تدريبية.مميزات يحصل عليها الفائزين بالوظائفيتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية ، بالاضافة لراتبه في جهة عمله الأصلي .يتم التقدم عن طريق ملء استمارة التوظيف على موقع المدرسة http://eis-tagamo3.org/jobs/ وسيتم التواصل لعمل المقابلات الشخصية.المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامسعلى من يرغب في شغل الوظائف المعلن عنها تقديم نسختين من السيرة الذاتية للمتقدم تشتمل على البيانات التفصيلية إحداها باللغة العربية و الأخرى بالانجليزية ، ومرفق بها صورة شخصية حديثة وكذلك صحيفة أحوال الكترونية وصورة بطاقة الرقم القومى ، ويتم وضع جميع المستندات فى ملف واحد PDF.جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس بدأ تشغيلها رسميًا منذ أكتوبر 2018، وهي مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.وبالنسبة لـ شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب، فهي تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.