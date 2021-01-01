بالأرقام .. التعليم تكشف نسب الحضور لصفوف النقل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

انطلقت اليوم امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل (الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.







وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة العربية والرياضيات (1) والرياضيات (2) (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة العربية والرياضيات (1) والتاريخ (الشعبة الأدبية).

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كما أدى طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثانى الإعدادى، الامتحان المجمع في المنهج الدراسي لشهر أبريل، وهو الامتحان الأخير فى العام الدراسى الجارى 2021/2020.وأعلنت وزارة التربية والتعليم انه قد حضر اليوم مليون و962 ألف و296 طالب/طالبة بالصف الخامس الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و26 ألف و376 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.84%.وحضر مليون و776 ألف و974 طالب/طالبة بالصف الثاني الإعدادي من إجمالي مليون و840 ألف و60 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.57%.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا لجميع المديريات التعليمية، حددت خلاله ضوابط إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 لـ صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، وقد نص هذا الخطاب على الضوابط التالية:بالنسبة للصفوف من الأول الابتدائي حتى الثالث الابتدائييتم الانتهاء من تقييم الطلاب وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هي نهاية العام الدراسي 2020/2021بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانويالإلتزام بالمواعيد المقررة بالكتب الدورية الصادرة بشأن امتحانات صفوف النقل الخاصة بشهر أبريل فقط، ويلغى الامتحان الذي كان مقرر عقده في مايو، على أن يكون المنهج الدراسي المقرر لشهر مايو للاطلاع فقط.وعن آلية التقييم بعد هذه القرارات فتتمثل فيما يلي:الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعداديتمثل متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهري مارس وأبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي:تمثل الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحان شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني.في حال عدم حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلي خلال شهر مايو.وبالنسبة للفئات التي لم تطبق الامتحانات بصورة مجمعة: يتم الانتهاء من عقد الامتحان نهاية العام بحد أقصى الأسبوع الأول من مايو مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعداديتعقد امتحانات الإعدادية طبقا للمواعيد التي تقرها كل مديرية بلجان مراقبة ومؤمنة، على أن يظل حضورهم بالمدرسة اختياريا.بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموعتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع لجميع صفوف النقل بداية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها.بالنسبة لـ المدارس الدوليةيتم الالتزام بتدريس المناهج المقررة لطلابها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) وفي حال رغبة أولياء الأمور في حضور أبنائهم بالمدرسة تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى.