

اتهام ضباط أمريكيين بإعدام رجل أسود رميا بالرصاص اتهام ضباط أمريكيين بإعدام رجل أسود رميا بالرصاص

قال محامو عائلة “أندرو براون جونيور”، وهو رجل أسود أطلق عليه نواب رئيس الشرطة الرصاص في نورث كارولينا الأمريكية الأسبوع الماضي، إن مقطع فيديو مسجل على كاميرا أظهر بطريقة مقتضبة لحظة "إعدام" براون، متهمين المسئولين بإظهار جزء صغير فقط من دليل الفيديو.







وبحسب "رويترز"، قال محامون للأسرة، إن “براون” البالغ 42 عامًا كان يضع يديه على عجلة قيادة سيارته، وكان يمتثل لأوامر الشرطة عندما قُتل بالرصاص، تاركًا وراءه أغلفة القذائف في ممر منزله في مدينة إليزابيث.

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وقالت "قناة شيري لاسيتر"، إحدى فريق محامي الأسرة، "كانوا يطلقون النار ويقولون دعني أرى يديك! في الوقت نفسه، لنكن واضحين: كان هذا إعدامًا".هز إطلاق النار مدينة إليزابيث، وهي مجتمع على ضفاف النهر يبلغ عدد سكانه حوالي 18 ألف نسمة، نصفهم من الأمريكيين الأفارقة.وأعلنت المدينة، مقر مقاطعة باسكوتانك، حالة الطوارئ قبل نشر الفيديو.وقال رئيس الشرطة تومي ووتين والنائب الرئيسي دانييل فوج، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، إن إطلاق النار وقع بينما كان نواب (ضباط) يحاولون إصدار مذكرة توقيف وأمر تفتيش بحق براون بسبب تهمة تتعلق بالمخدرات.وقال بن كرومب، محامي الأسرة، إن هناك أدلة من 9 كاميرات على الأقل، بما في ذلك كاميرا جسم الشرطة ومقاطع فيديو كاميرا داش، لكن محامي الضحية لم يُعرض عليهم سوى جزء مدته 20 ثانية من مقطع فيديو على هيئة واحدة بعد مقاطعة باسكوتانك. قرر المحامي مايكل كوكس عدم إظهار المزيد.وقال كرومب "لا نشعر بأن لدينا شفافية.. رأينا فقط مقتطفًا من الفيديو.. كانوا في طريقهم لعرض الفيديو كاملاً، ثم قرروا في اللحظة الأخيرة أنهم سيقومون بتنقيحه".