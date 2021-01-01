تتابع كلية العلوم جامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين حيث يتم حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% و يتم متابعة العملية التعليمية بنظام الاون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية من كورونا .
و صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية العلوم بجامعة حلوان انه يجب على الطلاب المقيدين بالكلية من الخارج بكافة الفرق الحصور للجامعة و احضار شهادة ميلاد حديثة و تسليمها لاستكمال اوراقهم .
كما نوهت الإدارة إلى ضرورة احضار طلاب الفرق الرابعة بالكلية لصورة شخصية و صورة من شهادة الميلاد لاستكمال أوراق شهادة التخرج الخاصة بهم لسرعة الانتهاء منها فى اقرب وقت فور انتهاء الفصل الدراسى الثانى .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علوم حلوان : يجب على الطلاب المقيدين بالخارج سرعة إحضار شهادة ميلاد حديثة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق