علوم حلوان : يجب على الطلاب المقيدين بالخارج سرعة إحضار شهادة ميلاد حديثة



كلية العلوم جامعة حلوان كلية العلوم جامعة حلوان

تتابع كلية العلوم جامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين حيث يتم حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% و يتم متابعة العملية التعليمية بنظام الاون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية من كورونا .



و صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية العلوم بجامعة حلوان انه يجب على الطلاب المقيدين بالكلية من الخارج بكافة الفرق الحصور للجامعة و احضار شهادة ميلاد حديثة و تسليمها لاستكمال اوراقهم .



كما نوهت الإدارة إلى ضرورة احضار طلاب الفرق الرابعة بالكلية لصورة شخصية و صورة من شهادة الميلاد لاستكمال أوراق شهادة التخرج الخاصة بهم لسرعة الانتهاء منها فى اقرب وقت فور انتهاء الفصل الدراسى الثانى .

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وقال مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان نتائج اغلب الفرق بكلية العلوم تم إعلانها للطلاب على الموقع الرسمي لنتائج طلاب جامعة حلوانويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :http://app2.helwan.edu.eg/http://app1.helwan.edu.eg/ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية و انه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق ب باقى الكليات لإعلانها في اقرب وقتجدير بالذكر انه بدأت السبت الماضي ، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .