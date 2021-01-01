علوم حلوان : يجب على الطلاب المقيدين بالخارج سرعة إحضار شهادة ميلاد حديثة

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صورة الخبر: كلية العلوم جامعة حلوان
كلية العلوم جامعة حلوان

تتابع كلية العلوم جامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين حيث يتم حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% و يتم متابعة العملية التعليمية بنظام الاون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية من كورونا .

و صرح مسئولو شئون الطلاب بكلية العلوم بجامعة حلوان انه يجب على الطلاب المقيدين بالكلية من الخارج بكافة الفرق الحصور للجامعة و احضار شهادة ميلاد حديثة و تسليمها لاستكمال اوراقهم .

كما نوهت الإدارة إلى ضرورة احضار طلاب الفرق الرابعة بالكلية لصورة شخصية و صورة من شهادة الميلاد لاستكمال أوراق شهادة التخرج الخاصة بهم لسرعة الانتهاء منها فى اقرب وقت فور انتهاء الفصل الدراسى الثانى .



وقال مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان نتائج اغلب الفرق بكلية العلوم تم إعلانها للطلاب على الموقع الرسمي لنتائج طلاب جامعة حلوان



ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :
http://app2.helwan.edu.eg/
http://app1.helwan.edu.eg/
ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية و انه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق ب باقى الكليات لإعلانها في اقرب وقت

جدير بالذكر انه بدأت السبت الماضي ، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .

المصدر: elbalad

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