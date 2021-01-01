حاسبات و ذكاء اصطناعى حلوان: امتحانات الميد تيرم ٦ مايو



كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

تتابع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الاون لاين لكافة الفرق والاقسام تنفيذا للاجرائات الاحترازية من كورونا .

وكشف مسؤلو شئون طلاب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان عن استعدادات الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى لكافة الفرق بنظام الاون لاين دون الحاجة لحضور الطالب للجامعة ابتداء من يوم الاربعاء ٦ مايو ٢٠٢١ .



وأشار مسؤلو شئون الطلاب الى ان مدة الامتحانات هى خمسة أيام فقط ومن المقرر ان تنتهى يوم ١١ مايو ٢٠٢٠ ، موضحين أنه على الطلاب متابعة الصفحة الرسمية للكلية بمواقع التواصل الاجتماعى وسرعة عمل الايميل الجامعى لدخول الامتحانات دون أى عقبات.



ونوه مسؤولو شئون بأن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جارى العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق ب باقى الكليات لإعلانها في اقرب وقت .

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ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج التى تم اعلانها عبر هذا الرابط :http://app2.helwan.edu.eg/http://app1.helwan.edu.eg