الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

صورة الخبر: شيكابالا
شيكابالا

نشبت مشادة بين أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد ونجم الزمالك على هامش مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا عريضا على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ، سجل أحداد منها هدفين وأوباما هدفا وزيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء أيضا.

وأثناء عملية إحماء أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي سأله أحد جماهير الزمالك :"أحداد سجل هدفين، كم يساوي الآن؟"، ليرد اللاعب على المُشجع قائلاً :"روحوا اتشطروا على الأهلي"، وذلك على مسامع لاعبي الزمالك، ليتدخل محمود شيكابالا وتنشب مشادة بين الطرفين.

وجلس شيكابالا طوال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي على دكة البدلاء عقب خروجه من قائمة الزمالك فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي.

وحصد نادي الزمالك ثلاث نقاط هامة في رحلة المنافسة على الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، ب فى إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 فى المركز السابع عشر.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61528

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager