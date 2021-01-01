نشبت مشادة بين أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد ونجم الزمالك على هامش مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز.
وحقق الزمالك فوزًا عريضا على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ، سجل أحداد منها هدفين وأوباما هدفا وزيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء أيضا.
وأثناء عملية إحماء أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي سأله أحد جماهير الزمالك :"أحداد سجل هدفين، كم يساوي الآن؟"، ليرد اللاعب على المُشجع قائلاً :"روحوا اتشطروا على الأهلي"، وذلك على مسامع لاعبي الزمالك، ليتدخل محمود شيكابالا وتنشب مشادة بين الطرفين.
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التعليقات على الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل
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