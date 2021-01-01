أمريكا تحقق في انتشار التطرف داخل وزارة الداخلية

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صورة الخبر: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ، أليخاندرو مايوركاس، اليوم الإثنين، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ستبدأ مراجعة داخلية للتطرف العنيف المحلي المحتمل داخل صفوفها.



وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت الوزارة في بيان صحفي إن مجموعة من كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي "ستبدأ على الفور مراجعة شاملة لأفضل طريقة لمنع وكشف والرد على التهديدات المتعلقة بالتطرف العنيف المحلي داخل وزارة الأمن الداخلي".

وخص الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالات إنفاذ الهجرة الأمريكية في أول اقتراح ميزانية له صدر في وقت سابق من هذا الشهر، داعيًا إلى التمويل للتحقيق في شكاوى معتقدات تفوق البيض في الوكالات الفيدرالية. ولم يذكر البيت الأبيض سبب الطلب.



وقال مايوركاس في بيان يوم الاثنين إن التطرف العنيف الداخلي "يشكل التهديد الأكثر فتكًا واستمرارية فيما يتعلق بالإرهاب لبلدنا اليوم"، مضيفًا أن مثل هذه الأعمال "لن يتم التسامح معها".

المصدر: وكالة "رويترز" البريطانية

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