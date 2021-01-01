قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ، أليخاندرو مايوركاس، اليوم الإثنين، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ستبدأ مراجعة داخلية للتطرف العنيف المحلي المحتمل داخل صفوفها.
وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قالت الوزارة في بيان صحفي إن مجموعة من كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي "ستبدأ على الفور مراجعة شاملة لأفضل طريقة لمنع وكشف والرد على التهديدات المتعلقة بالتطرف العنيف المحلي داخل وزارة الأمن الداخلي".
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التعليقات على أمريكا تحقق في انتشار التطرف داخل وزارة الداخلية
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