شاهد| اعترافات الارهابي رضا فهمي بسرقة وتهريب وثائق الأمن القومي خلال فترة حكم الجاسوس مرسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، اعترافات الارهابي رضا فهمي بسرقة وتهريب وثائق خلال فترة حكم الجاسوس محمد مرسى وجماعة الإخوان.
فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن العدالة في مصر تأخذ مجراها دائما، مضيفا أن الدولة المصرية لديها مؤسسات قوية قادرة على ردع أي مجرم أو إرهابي.
وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مسلسل الأختيار 2 كشف سرقة الأخوان أوراق ومستندات في غاية الخطورة عن أمن مصر، مضيفا أن أمين الصيرفي أحد سكرتارية محمد مرسي أبنته سرت أوراق في غاية الأهمية وهذا ما عرضه مسلسل الأختيار 2.
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