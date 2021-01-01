البنتاجون يكشف كواليس حادث تحرش الزوارق الإيرانية بسفن البحرية الأمريكية | فيديو

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صورة الخبر: تحرش الزوارق الإيرانية بسفن البحرية الأمريكية
تحرش الزوارق الإيرانية بسفن البحرية الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الاثنين، عن كواليس حادث تحرش الزوارق الايرانية التابعة للحرس الثوري بسفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الامريكية في مياه الخليج العربي، الأسبوع الماضي.


وقال مسؤول عسكري أمريكي في تصريحات خاصة نقلها موقع "سكاي نيوز عربية" إن "الزوارق الحربية الإيرانية اقتربت مسافة تقل عن 70 مترا من السفينتين الأميركيتين، الأمر الذي تأخذه وزارة الدفاع الأمريكية بجدية عالية".

وذكرت البنتاجون، وفقا لما نقله المسئول الامريكي، قائلا "أمننا القومي يحتم التصدي لتهديدات إيران في البحر ولدعمها شبكات الإرهاب وتطويرها صواريخ باليستية".

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، أيضا أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحرشت بسفينتين حربيتين أميركيتين، بمياه الخليج العربي، في وقت سابق من أبريل الجاري، في حادث هو الأول من نوعه خلال العام الحالي.

ولم تجر الإشارة إلى هذه الحادثة في مياه الخليج العربي، من ذي قبل، وهي حلقة جديدة من التوتر بين واشنطن وطهران.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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