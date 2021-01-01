التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، مصير امتحانات طلاب الجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأكد "عبدالغفار"، خلال برنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة حريصة كل الحرص على صحة الطلاب المصريين".
وأضاف: "مجلس الأعلى للجامعات سبق وأن استعرض الحالة العامة في الجامعات المصرية، وتم الانتهاء من أزمة كثافة الأعداد داخل الحرم الجامعي من خلال التعليم الأون لاين وتم تخفف الزحام خاصة في الجامعات العملية".
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