التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

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كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، مصير امتحانات طلاب الجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا.



وأكد "عبدالغفار"، خلال برنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدولة حريصة كل الحرص على صحة الطلاب المصريين".



وأضاف: "مجلس الأعلى للجامعات سبق وأن استعرض الحالة العامة في الجامعات المصرية، وتم الانتهاء من أزمة كثافة الأعداد داخل الحرم الجامعي من خلال التعليم الأون لاين وتم تخفف الزحام خاصة في الجامعات العملية".

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وأشار: "سيتم إعادة هيكلة الجداول بما يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مع تشديد وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية"، متابعا: "لجنة إدارة الأزمات في الوزارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة العامة للجامعات في ظل أزمة كورونا".وأوضح: "حتي اليوم لا يوجد ما يقلقنا حول انعقاد الامتحانات وسيتم عقدها في موعدها، وهناك التزام بالموعد الزمني الذي تم وضعه مسبقا للامتحانات"، مؤكدا: "نتابع الموقف أسبوعيا، وليس هناك داع للقلق، ويجب ألا ننساق وراء الشائعات".