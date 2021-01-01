شاهد.. اربي جي وأسلحة ثقيلة.. أحمد موسى يفتح النار على الإخوان الإرهابية



جماعة الأخوان الإرهابية جماعة الأخوان الإرهابية

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على جماعة الأخوان الإرهابية، مؤكدا أنها جماعة لا تعرف غير الدم والقتل ولا يريدون الخير لمصر وشعبها.







وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن :"الإرهابي عبد الرحيم جبريل أمر دفن ضباط قسم كرداسة بعد قتالهم واغتيالهم بكل ارهاب وقذارة".

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وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"هو انتم يا أخوان تعرفوا رمضان، وده انتم عملتوا عمليات إرهابية كتيرة في شهر رمضان، وكل وقت ارتكبوا عمليات ارهابية واغتيالات".وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن نحترم أحكام القضاء المصري ونقدر رجال القضاء، مشيرا إلى أنه لا نتحدث أبدا في أحكام القضاء والقاضي لديه الأوراق، وبعض المتهمين في أحداث مذبحة كرداسة حصلوا على براءة.فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطاعات مصورا ترصد حجم الدمار لقسم كرداسة، وعمليات الاعتداء على قسم الشرطة، وبعض العناصر الارهابية حاملين أسلحة سلاح أر بي جي.