عمرو أديب : وفد دبلوماسي تركي في زيارة لمصر مطلع يوليو المقبل.. فيديو



الإعلامي عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن المتحدث باسم الرئاسة التركية ، تحدث عن مباحثات دبلوماسية مع مصر وزيارة للقاهرة أول مايو المقبل.







وأضاف مقدم برنامج الحكاية انه بوصول بايدن لحكم الولايات المتحدة الأمريكية توقعت أنه سيحدث تغيير على مستوى العلاقات وهو ما يحدث الآن .

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وأشار إلى أنه لأول مرة ألاحظ من 2008 هجوما أقل على مصر في قناة الجزيرة.وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين: "نبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية".