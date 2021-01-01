قال الإعلامي عمرو أديب إن المتحدث باسم الرئاسة التركية ، تحدث عن مباحثات دبلوماسية مع مصر وزيارة للقاهرة أول مايو المقبل.
وأضاف مقدم برنامج الحكاية انه بوصول بايدن لحكم الولايات المتحدة الأمريكية توقعت أنه سيحدث تغيير على مستوى العلاقات وهو ما يحدث الآن .
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التعليقات على عمرو أديب : وفد دبلوماسي تركي في زيارة لمصر مطلع يوليو المقبل.. فيديو
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