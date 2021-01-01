تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة المصري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
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