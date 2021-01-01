اتجاهات مكياج ربيع 2021 من عارضات الأزياء بأسابيع الموضة.. ألوان دافئة وجريئة

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صورة الخبر: اتجاهات مكياج ربيع 2021
اتجاهات مكياج ربيع 2021

بدا أسبوع الموضة لربيع وصيف 2021، لعرض أبرز تصميمات العلامات التجارية المختلفة، والتى عرضتها مجموعة من عارضات الأزياء بمكياج مناسب للملابس، وقد أشار تقرير منشور بموقع "marieclaire"، إلى أحدث ااتجاهات مكياج ربيع 2021، من إطلالات عارضات الأزياء، ونستعرضها فى هذا التقرير.

أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..ألوان جريئة
ظهرت إحدى عارضات الأزياء بأحمر شفاه، ذو ألوان جريئة، عند عرضها للملابس بأسابيع الموضة، والتى وضعها خبير المكياج دانيال سالستروم، لعارضة الأزياء، حيث استخدم أحمر شفاه ذو لونين مختلفين، حيث الطبقة العليا أفتح من السلفى، تشبه الملابس التى ترتديها عارضة الأزياء، مع رسم الجفون.

أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..عيون القط

وضعت خبيرة المكياج، بات ماكغراث، لإحدى العارضات خلال أسابيع الموضة، ظلال عيون حمراء، مع رسم أيلاينر مقوس، لتشبه عينيها عيون القط.

أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..رسم أيلاينر

رسم أحد خبراء التجميل، خط أيلاينر عائم غير متساوى على وجه إحدى عارضات الأزياء، حيث استخدم الكحل لرسم الأيلاينر بدلاً من استخدامه فى تكحيل العين، وهذا من إتجاهات المكياج الجديدة.

أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..عيون سموكى

تعتبر العيون السموكي من أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021، والتى تعتمد على إضافة تلميحات فضية على الزاوية الداخلية للعين وخط الرموش، ورسم حواجب رقيقة ووضع مكياج بسيط، مع وضع ظلال عيون داكنة جداً.

أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..ألوان دافئة

ومن أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021، هو استخدام ألوان دافئة، والذى ابتكرته خبيرة المكياج، دياني كيندال، فى أحد عروض أسبوع الموضة، حيث استخدام اللون البنى فى ظلال العيون، ووضعت لعارضة الأزياء، أحمر شفاه وردى داكن يتناسب مع لون ظلال العيون.

أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..ظلال عيون

ومن أحدث إتجاهات مكياج ربيع 2021، التى ظهرت فى أسابيع الموضة، هى رسم عين سموكي أرجواني وأزرق، باستخدام ظلال العيون السائلة الكلاسيكية.

صورة الخبر: اتجاهات مكياج ربيع 2021

صورة الخبر: اتجاهات مكياج ربيع 2021

صورة الخبر: اتجاهات مكياج ربيع 2021

صورة الخبر: اتجاهات مكياج ربيع 2021

المصدر: youm7

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