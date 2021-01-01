بدا أسبوع الموضة لربيع وصيف 2021، لعرض أبرز تصميمات العلامات التجارية المختلفة، والتى عرضتها مجموعة من عارضات الأزياء بمكياج مناسب للملابس، وقد أشار تقرير منشور بموقع "marieclaire"، إلى أحدث ااتجاهات مكياج ربيع 2021، من إطلالات عارضات الأزياء، ونستعرضها فى هذا التقرير.
أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..ألوان جريئة
ظهرت إحدى عارضات الأزياء بأحمر شفاه، ذو ألوان جريئة، عند عرضها للملابس بأسابيع الموضة، والتى وضعها خبير المكياج دانيال سالستروم، لعارضة الأزياء، حيث استخدم أحمر شفاه ذو لونين مختلفين، حيث الطبقة العليا أفتح من السلفى، تشبه الملابس التى ترتديها عارضة الأزياء، مع رسم الجفون.
أحدث اتجاهات مكياج ربيع 2021..عيون القط
وضعت خبيرة المكياج، بات ماكغراث، لإحدى العارضات خلال أسابيع الموضة، ظلال عيون حمراء، مع رسم أيلاينر مقوس، لتشبه عينيها عيون القط.
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التعليقات على اتجاهات مكياج ربيع 2021 من عارضات الأزياء بأسابيع الموضة.. ألوان دافئة وجريئة
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