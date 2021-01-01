طريقة عمل كباب الحلة بالبابريكا وجلاش بالخضروات



كباب الحلة بالبابريكا كباب الحلة بالبابريكا

تختلف أيام شهر رمضان كثيرًا عن الأيام العادية، حيث يجتمع أفراد الأسرة على مائدة الإفطار في الموعد لتناول وجبتهم سويًا، الأمر الذي قد لا يحدث كثيرًا طوال العام بسبب الانشغال في العمل على سبيل المثال، لذا تحرص ربات البيوت على تقديم وجبة جديدة ومختلفة كل يوم، ومع مرور ما يقرب من نصف رمضان، بدأت الأمهات الشعور بالحيرة أثناء اختيار الوجبات التي يمكنهن تقديمها على مائدة الإفطار.



طريقة عمل اللحوم بنكهة مختلفة، هو أول ما تفكر ربات البيوت في البحث عنها، باعتبارها ضيفًا أساسيًا على مائدة الإفطار، فتجدهن يلجأن لمعرفة طريقة عمل البفتيك على سبيل المثال، أو غيره من الوصفات الشهية، لكن يظل أيضًا من الطرق التقليدية التي يمكنهن اللجوء إليها، وللتجديد من مائدة طعامك، إليكِ طريقة عمل كباب الحلة بالبابريكا، والجلاش بالخضروات في اليوم الـ 12 من رمضان.



مقادير كباب الحلة بالبابريكا

كيلو لحمة كندوز

ملعقة كبيرة بابريكا¼ كيلو بصلملعقة صغيرة كراوية2 ملعقة زيت2 كوب شوربة3 فصوص ثومملحفلفل أسود2 ملعقة صلصة طماطمطريقة عمل كباب الحلة بالبابريكافي البداية يجب أن يحصل اللحم على صدمة، لذا احضري طاسة مناسبة، وضعي كمية من الزيت، وشوحي فيها قطع اللحم الكندوز، واستمري في التقليب حتى يتحول لونه إلى البني الفاتح.ضعي البابريكا والملح والفلفل الأسود، والثوم والكراوية مع اللحم، وقلبيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.في طاسة جديدة ضعي صلصة الطماطم والشوربة، واتركي كافة المكونات على النار حتى تغلي، وبعدها خففي درجة الحرارة بالتدريج.ضعر اللحم السالف تجهيزه مع الصلصة، واتركيهما على نار هادئة حتى تمام النضج، سيتطلب ذلك حوالي ساعة ونصف، ويمكنك ضبط الملح قبل التقديم.مقادير الجلاش بالخضرواتجلاشملعقة من الزبدةكراتبصلثومكوسةجزركرنبكرفسملحفلفل أسودجبن موتزاريلاطريقة عمل الجلاش بالخضرواتضعي الزبدة والملح والفلفل الأسود في طاسة على النار، وشوحي معهم الخضروات.قطعي أوراق الجلاش إلى قطع مستطيلة متوسطة الحجم، وضعي بداخلها الحشو، ثم لفيها بشكل دائري "رولز".حمري أصابع الجلاش في الزيت وقدميها ساخنة.



