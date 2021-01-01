وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالتفاح.. تعالج حب الشباب وتوحد لون الوجه



وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالتفاح وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالتفاح

يحتوى التفاح على نسبة عالية من فيتامين "ج" وفيتامين "أ" والنحاس، وهي عناصر مغذية وصديقة للبشرة، وعلاج الكثير من مشاكل الجلد الشائعة من خلال اتباع بعض الخطوات لعمل أقنعة للوجه من التفاح مع مكونات أخرى، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "stylecraze".



وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالتفاح: وصفة توحيد لون البشرة

يجب طحن قشر التفاح جيدًا مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل لعمل معجون ناعم، ثم وضع العجينة على الوجه لفترة من الوقت، ثم غسل الوجه جيداً، مع تكرار الوصفة أسبوعياً لتوحيد لون البشرة.



وصفة التفاح والعسل لعلاج حب الشباب

يجب بشر نصف تفاحة وخلطها مع ملعقة من العسل، لعمل عجينة ثم وضعها على المناطق المصابة، وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة بانتظام، لتقليل ومنع ظهور حب الشباب والبثور، ما يساعد على علاج حب الشباب والحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

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وصفة التفاح لتنظيف الوجه وعلاج الرؤوس السوداءيحتوى التفاح على الأحماض الطبيعية التى تساعد فى إزالة الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والزيوت ما يساعد فى الحصول على بشرة مشرقة، من خلال خلط ملعقة كبيرة من كلا من عصير التفاح والعسل مع ملعقتين كبيرتين من الحليب، ثم تدليك الوجه والرقبة بالمزيج، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.وصفة التفاح وجنين القمح للتخلص من الجلد الميتيجب خلط ملعقة كبيرة من التفاح المهروس مع جنين القمح، ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ، ما يساعد فى التخلص من طبقة الجلد الميتة، والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.التفاح والشوفان لبشرة ناعمة ومشرقةيجب خلط ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع التفاح المهروس وإضافة ملعقة من العسل، ثم وضع المعجون على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ما يساعد فى الحصول على بشرة نضرة ومتوهجة.