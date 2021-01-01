وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالتفاح.. تعالج حب الشباب وتوحد لون الوجه

يحتوى التفاح على نسبة عالية من فيتامين "ج" وفيتامين "أ" والنحاس، وهي عناصر مغذية وصديقة للبشرة، وعلاج الكثير من مشاكل الجلد الشائعة من خلال اتباع بعض الخطوات لعمل أقنعة للوجه من التفاح مع مكونات أخرى، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بالتفاح: وصفة توحيد لون البشرة
يجب طحن قشر التفاح جيدًا مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل لعمل معجون ناعم، ثم وضع العجينة على الوجه لفترة من الوقت، ثم غسل الوجه جيداً، مع تكرار الوصفة أسبوعياً لتوحيد لون البشرة.
وصفة التفاح والعسل لعلاج حب الشباب
يجب بشر نصف تفاحة وخلطها مع ملعقة من العسل، لعمل عجينة ثم وضعها على المناطق المصابة، وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة بانتظام، لتقليل ومنع ظهور حب الشباب والبثور، ما يساعد على علاج حب الشباب والحصول على بشرة ناعمة ونضرة.
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