أرز معمر بالحمام
أرز معمر بالحمام من الأطباق الرئيسية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك أو في العزومات و الولائم، حيث قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل أرز معمر بالحمام.
مقادير أرز معمر بالحمام
2 حمامة أنصاص
2 كوب بصل أبيض مبشور
ملح
فلفل أسود
قرفة
جوزة الطيب
حبهان بودرة
سمنة
2 كوب أرز مصري مغسول ومتصفى
2 كوب مرقة
12 كوب كريمة
كريمة مخفوقة
2 كوب لبن
طريقة تحضير أرز معمر بالحمام
- يشوح الحمام في السمنة على النار
- تضاف القرفة وجوزة الطيب والحبهان والملح والفلفل الأسود
- يضاف البصل المفروم ويقلب كل الخليط
- يدهن طاجن بالسمنة ويوضع به الأرز
- يخلط على النار اللبن والمرقة والكريمة
- يضاف خليط اللبن إلى خليط الحمام
- يضاف خليط الحمام إلى الأرز في الطاجن
- يضاف على الوجه الكريمة المخفوقة
- يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه ويقدم
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل أرز معمر بالحمام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق