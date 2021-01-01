بأسهل الخطوات.. طريقة عمل أرز معمر بالحمام



أرز معمر بالحمام أرز معمر بالحمام

أرز معمر بالحمام من الأطباق الرئيسية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك أو في العزومات و الولائم، حيث قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل أرز معمر بالحمام.







مقادير أرز معمر بالحمام

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2 حمامة أنصاص2 كوب بصل أبيض مبشورملحفلفل أسودقرفةجوزة الطيبحبهان بودرةسمنة2 كوب أرز مصري مغسول ومتصفى2 كوب مرقة12 كوب كريمةكريمة مخفوقة2 كوب لبنطريقة تحضير أرز معمر بالحمام- يشوح الحمام في السمنة على النار- تضاف القرفة وجوزة الطيب والحبهان والملح والفلفل الأسود- يضاف البصل المفروم ويقلب كل الخليط- يدهن طاجن بالسمنة ويوضع به الأرز- يخلط على النار اللبن والمرقة والكريمة- يضاف خليط اللبن إلى خليط الحمام- يضاف خليط الحمام إلى الأرز في الطاجن- يضاف على الوجه الكريمة المخفوقة- يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه ويقدم