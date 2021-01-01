وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدولية



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الدولية ستستكمل عدد ساعات الدراسة والبرامج الدراسية الخاصة بها دون أي وقف أو تأجيل.







وقال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة شددت على المدارس الدولية باستكمال دراستها بشرط إعطاء ولي الأمر حق اختيار حضور ابنه للمدرسة من عدمه، مع التأكيد على أن عدد أيام حضور الطلاب في المدارس الدولية لا بد ألا يزيد عن 3 أيام فقط أسبوعيا.

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وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المدارس الدولية لا بد أن توفر لطلابها مصادر تعلم إلكترونية لإتاحة فرصة التعلم عن بعد.وشدد وزير التربية والتعليم، على أن طلاب المدارس الدولية سيؤدون امتحانات مواد الوزارة بطريقة الامتحان من المنزل مثل زملائهم، لأنه لا يوجد بدائل لذلك في ظل وجود جائحة كورونا.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الامريكية بـ الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والاهلية، في اطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي.حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : منعا للشائعات المغرضة التي تطلقها أبواق مافيا التعليم الدولي نوضح الاتي :١) امتحانات ال SAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.٢) امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ ١٥ اغسطس ٢٠٢١ وهي المحاولة الاخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.٣) امتحانات EST الدولية واللتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من ١٥ فبراير الى ١٥ اغسطس ٢٠٢١) لطلاب Grades 11, 12.٤) يسمح لطلاب Grades 11, 12 بال matching وكذلك ال super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.نظام القبول بالجامعات لطلاب الدبلومة الامريكيةوأضاف وزير التربية والتعليم : اما امور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر او خارجها له ضوابطه الخاصة وما سردناه أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والاهلية داخل جمهورية مصر العربية.واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيال ميديا ممن يروجون لاستثناءات او تغيير في القرارات وهو ما لم يحدث ولن يحدث في هذا الموضوع.