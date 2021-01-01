قال الدكتور طارق شوقى ،وزير التربية والتعليم، إن قرار نهاية العام الدراسى الحالى من رياض أطفال وحتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية سينتهي فى شهر ابريل الحالى وسيتم اعتماد درجات الامتحان لهذا الترم، هو قرار وزاري وليس للجنة إدارة الأزمات أى علاقة به.
تابع"شوقى"خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب، أن المنصات التعليمية ستظل تعمل وتعرض منهج شهر مايو، وأى ولى أمر لديه رغبة باستكمال ابنه التعليم عليه بضرورة متابعة المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لافتاً الى أن الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وسيكون هناك امتحان تجريبى فى مايو وامتحان محاكاة كاملة فى يونيو والامتحانات الأساسية فى يوليو وأغسطس.
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التعليقات على طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو
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