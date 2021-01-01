طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو



الدكتور طارق شوقى الدكتور طارق شوقى

قال الدكتور طارق شوقى ،وزير التربية والتعليم، إن قرار نهاية العام الدراسى الحالى من رياض أطفال وحتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية سينتهي فى شهر ابريل الحالى وسيتم اعتماد درجات الامتحان لهذا الترم، هو قرار وزاري وليس للجنة إدارة الأزمات أى علاقة به.







تابع"شوقى"خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب، أن المنصات التعليمية ستظل تعمل وتعرض منهج شهر مايو، وأى ولى أمر لديه رغبة باستكمال ابنه التعليم عليه بضرورة متابعة المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لافتاً الى أن الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وسيكون هناك امتحان تجريبى فى مايو وامتحان محاكاة كاملة فى يونيو والامتحانات الأساسية فى يوليو وأغسطس.

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وأشار "شوقى"، إلى أنه تم إخطار كل المديريات بأن المواد غير المضافة للمجموع لجميع سنوات النقل بعد ما كانت ستتم فى آخر مايو ستكون اتساقا مع الامتحانات فى المنزل ، موضحاً أن الطلاب ستقوم بعملها فى المنزل وتسلمها للتصحيح بما فى ذلك الشهادة الإعدادية.أكد "شوقى "، أن هذا القرار احترازى فى المقام الأول بعد تقييم الطلاب بشكل عادل وصحيح وتوفيراً على الأهالى كل هذا الخوف والقلق من الموجة الثالثة من الفيروس،معقباً أن العام الدراسى منهجياً انتهى وتمت دراسة هذا القرار بناء على أسس علمية وليس بناء على وجهات نظر أولياء الأمور.