هل يجوز للمرأة السجود للتلاوة بدون غطاء الرأس ؟.. أمين الفتوى يجيب



الشيخ أحمد وسام الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة المرأة القرآن في بيتها، بملابس البيت غير المحتشمة ودون تغطية شعرها وارتداء الحجاب جائز، ولا مانع منه.







وأضاف «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت وبدون ارتداء الحجاب وتغطية الرأس ؟ »، أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن في بيتها بملابس البيت وبدون تغطية شعرها، وارتداء الحجاب، ولا مانع من التلاوة.

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سجود التلاوة.. الإفتاء توضح هل يجب القيام به في المواصلات أم يجوز تركههل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء؟.. مستشار المفتي يجيبوأوضح أنه من آداب التلاوة والمُستحب أن تستتر المرأة عندما تتلو القرآن، لأنها في هذه الحالة تكون في مجلس تحضره الملائكة، فيُستحي من الملائكة، ولكن هذا من قبيل الاستحباب لا الواجب.وتابع: ولا يصح للمرأة أن تؤدي سجدة التلاوة على حالتها، أي دون ارتداء الحجاب وتغطية شعرها، لأن السجود هو بعض صلاة ، والصلاة يشترط فيها ستر العورة والطهارة الكاملة ونحو ذلك.ما يقال في سجود التلاوةقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول تسع كلمات عند سجود التلاوة، أي عندما يقرأ آية قرآنية بها سجدة.وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سجود التلاوة، يكون كالذي في الصلاة دون السجود خلال الركعة، بل عند قراءة آية قرآنية فيها سجود، ويكون سجدة واحدة، منوهًا بأنه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول عند سجود التلاوة، تسع كلمات، هي: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».واستشهد بما ورد في سُنن أبي داود، عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».