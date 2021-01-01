ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟ أمين الفتوى يوضح

تلقى الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟”.
وأجاب أحمد وسام عن السؤال قائلا: إن الزوج الذى يترك زوجته بدون أي مصاريف يكون عليه إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته".
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