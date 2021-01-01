ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟ أمين الفتوى يوضح



الدكتور أحمد وسام الدكتور أحمد وسام

تلقى الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الزوج الذي يترك زوجته بدون أي مصاريف؟”.







وأجاب أحمد وسام عن السؤال قائلا: إن الزوج الذى يترك زوجته بدون أي مصاريف يكون عليه إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته".

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وأضاف أمين الفتوى خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على فضائية الناس، أن فعل الزوج هذا فإنه مرتكب لأثم وذنب عظيم وعليه أن يرعى من كلفه الله برعايته.وأوضح أمين الفتوى أن النفقة على الزوجة ورعايتها واجبة على الزوج، وإن تركها فإنه مرتكب لوزر عظيم، وعليه أن يبادر بالتوبة في الشهر الفضيل.