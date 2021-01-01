فيديو.. قفزة مذهلة توقف سيارة طائشة في قلب الطريق

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صورة الخبر: سيارة طائشة
سيارة طائشة

أظهر مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأشخاص "بطريقة بهلوانية"، لداخل سيارة، كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.

ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدما قدميه أولا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، التي نشرت الفيديو.

وجاءت محاولة الرجل الجريئة بعد فشل أفراد كانوا متواجدين في الساحة من إيقاف السائق، وخصوصا بعدما أحكم إغلاق الباب على نفسه.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام ألبانية محلية، فقد تصادف الحادث مع وجود أعداد كبيرة من المصورين، الذين يقومون بتغطية الانتخابات العامة في البلاد.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن السائق البالغ من العمر 32 عاما، صدم قبل الحادثة 3 سيارات أخرى في أجزاء متفرقة من المدينة، وبأنه كان تحت تأثير المخدرات.

المصدر: skynewsarabia

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