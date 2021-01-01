أظهر مقطع فيديو لحظة قفز أحد الأشخاص "بطريقة بهلوانية"، لداخل سيارة، كان سائقها يقودها بتهور في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.
وظهرت في الفيديو سيارة تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة في ميدان سكاندربغ بتيرانا، معرضة حياة كثيرين للخطر.
ولإيقاف السائق، قفز رجل من النافذة بطريقة فنية مذهلة، مستخدما قدميه أولا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، التي نشرت الفيديو.
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التعليقات على فيديو.. قفزة مذهلة توقف سيارة طائشة في قلب الطريق
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