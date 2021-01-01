حكمت محكمة الجنايات الكويتية، الاثنين، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن دولة معروفة إعلاميا باسم "تسريبات القذافي".
يذكر أنه لا يزال بإمكان المدان حاكم المطيري أن يستأنف ويميز الحكم.
وفي عام 2020، انتشرت تسريبات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، من بينها مقطعا مسجلا للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في بلاده.
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التعليقات على قضية "تسريبات القذافي".. حكم بالسجن المؤبد على المطيري
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