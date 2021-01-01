يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين لمتابعة مباراة الزمالك مع نظيره البنك الأهلي، في مباراة مهمة للفارس الأبيض بمشواره نحو الاستمرار في صدارة الدوري الممتاز ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي.
ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام البنك الأهلي مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
الزمالك يدخل اللقاء وهو في صدارة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 لقاء أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، والتعادل في 3 مباريات أمام كلا من بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسارة مباراتين أمام غزل المحلة والأهلي وإحراز 26 هدفا واستقبال 8 أهداف.
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التعليقات على التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلى..أحداد وبن شرقى والجزيرى فى الهجوم
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