قال صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، إنه لم يتعرض للظلم خلال فترة تواجده بصفوف النادى الأهلى، مؤكدا أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء نابع من محض إرادته الشخصية، وغير نادما عليه.
أكد صالح جمعة فى تصريحات تليفزيونية أنه من أكثر اللاعبين الذين حصلوا على فرص داخل القلعة الحمراء، مضيفا: "لم أُظلم فى الأهلى وأنا أكثر من حصل على فرص هناك، لم يسبق أن أتيحت لاعب، وكذلك لن تحدث مع أى فرد مستقبلًا".
وتحدث صالح جمعة عن مسألة رحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا: "لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعبًا فى الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً فى النادى، وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صالح جمعة: الأهلى لم يظلمنى.. وانضمامى للزمالك "مستحيل"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق