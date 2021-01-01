قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه كان رجل دولة وهو الذى أشار بفتح مصر حتى اقتنع خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بذلك، موضحا أن سيدنا عمرو بن الخاص أمن الفتح وتمكن منه، كما انصفه سيدنا عمر بن الخطاب وأحسن جزاءه فولاه ولاية مصر.
وأضاف مفتى الجمهورية السابق، في تصريحات للبرنامج مصر أرض الصالحين، المذاع على القناة الأولى، أن سيدنا عمرو بن العاص كان يقول إن ولاية مصر تعدل الخلافة، كما أنه كان من القليلين الذين طال عهدتهم بالولاية في خلافة الفاروق والذى مات وهو عنه راض.
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التعليقات على على جمعة: عمرو بن العاص كان رجل دولة وبارعا في المفاوضات
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