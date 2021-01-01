على جمعة: عمرو بن العاص كان رجل دولة وبارعا في المفاوضات

آخر الأخباراخبار المسلمين › على جمعة: عمرو بن العاص كان رجل دولة وبارعا في المفاوضات

صورة الخبر: عمرو بن العاص
عمرو بن العاص

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه كان رجل دولة وهو الذى أشار بفتح مصر حتى اقتنع خليفة المسلمين عمر بن الخطاب بذلك، موضحا أن سيدنا عمرو بن الخاص أمن الفتح وتمكن منه، كما انصفه سيدنا عمر بن الخطاب وأحسن جزاءه فولاه ولاية مصر.



وأضاف مفتى الجمهورية السابق، في تصريحات للبرنامج مصر أرض الصالحين، المذاع على القناة الأولى، أن سيدنا عمرو بن العاص كان يقول إن ولاية مصر تعدل الخلافة، كما أنه كان من القليلين الذين طال عهدتهم بالولاية في خلافة الفاروق والذى مات وهو عنه راض.



وتابع الدكتور على جمعة: جاء الحليفة عثمان بن عفان يستشير سيدنا عمرو بن العاص في أمور كثيرة، وكان عمرو بن العاص رحمه الله خطيبا بليغا وكان داهية من أدهياء العرب وأزكيائهم وكان بارعا في المفاوضات وظهر ذلك في مفاوضاته في الرومان.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على على جمعة: عمرو بن العاص كان رجل دولة وبارعا في المفاوضات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70904

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager