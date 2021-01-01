كشف الإعلامى خالد الغندور سر خناقة حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى ورمضان صبحى لاعب بيراميدز، وقال بندق فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حسام حسن اشتبك مع رمضان صبحى فى مباراة بيراميدز والكاميرات أظهرت الخناقة على الهواء، واللى عرفته إن حسام حسن قال لرمضان صبحى "تعالى يابتاع الطموح".
وأضاف خالد الغندور، "مش سهل بردو حسام حسن ده ياجماعة".
وعن الأهلى قال خالد الغندور، "حسام حسن سجل هدفا جميلا أمام الأهلى فى مباراة سموحة، بس الأهلى فاق بسرعة وكسب إنبى بهدفين فى أول دقيقتين ثم سجل عمرو السولية هدفا رائعا".
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التعليقات على خالد الغندور:"تعالى يابتاع الطموح" سبب خناقة حسام حسن ورمضان صبحى
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