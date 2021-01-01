خالد الغندور:"تعالى يابتاع الطموح" سبب خناقة حسام حسن ورمضان صبحى

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صورة الخبر: خالد الغندور
خالد الغندور

كشف الإعلامى خالد الغندور سر خناقة حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى ورمضان صبحى لاعب بيراميدز، وقال بندق فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حسام حسن اشتبك مع رمضان صبحى فى مباراة بيراميدز والكاميرات أظهرت الخناقة على الهواء، واللى عرفته إن حسام حسن قال لرمضان صبحى "تعالى يابتاع الطموح".

وأضاف خالد الغندور، "مش سهل بردو حسام حسن ده ياجماعة".

وعن الأهلى قال خالد الغندور، "حسام حسن سجل هدفا جميلا أمام الأهلى فى مباراة سموحة، بس الأهلى فاق بسرعة وكسب إنبى بهدفين فى أول دقيقتين ثم سجل عمرو السولية هدفا رائعا".

من جهته كشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، فى وقت سابق، عن سبب خلاف قائد المنتحب الأولمبى مع حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى قائلا، "لم يحدث أزمة بين حسام حسن ورمضان صبحى، كابتن حسام وهو خارج من الملعب كان يتحدث مع الحكم الرابع، رمضان ظن أنه يتحدث معه فرد عليه، لكن الأمر لم يرتق لكونها خناقة أو خلاف وانتهت فى وقتها".

ويضيف على صقر، "رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لأنه رحل من الأهلى ناد كبير ".

وأكمل وكيل رمضان صبحى، "منتظرين دائماً الأفضل من اللاعب ولكنه يسير بصورة طيبة مع بيراميدز".

المصدر: youm7

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