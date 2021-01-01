قال الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، إن لقاحات فيروس كورونا مجربة في مصر وخاضعة للأبحاث قبل توزيعها على المتقدمين بطلبها ، وثبت بشكل قاطع أنها إذا ما منعت إصابة شخص ما بفيروس كورونا ، فإنها تقلل من الأعراض الحادة لفيروس كورونا .
وأضاف الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 " ، إن تلقى لقاح فيروس كورونا ، يجعل أعراض المصاب كأعراض الإنفلونزا العادية .
وتابع أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاح ، رسالة أمان وطمأنينة للمواطنين ، وهناك تعاون مصري روسي قريبا لإنتاج اللقاح المصري الروسي .
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التعليقات على تزايد الطلب على لقاح كورونا بعد حصول الرئيس عليه ..فيديو
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