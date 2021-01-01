تزايد الطلب على لقاح كورونا بعد حصول الرئيس عليه ..فيديو

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لقاح كورونا

قال الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، إن لقاحات فيروس كورونا مجربة في مصر وخاضعة للأبحاث قبل توزيعها على المتقدمين بطلبها ، وثبت بشكل قاطع أنها إذا ما منعت إصابة شخص ما بفيروس كورونا ، فإنها تقلل من الأعراض الحادة لفيروس كورونا .

وأضاف الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 " ، إن تلقى لقاح فيروس كورونا ، يجعل أعراض المصاب كأعراض الإنفلونزا العادية .

وتابع أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاح ، رسالة أمان وطمأنينة للمواطنين ، وهناك تعاون مصري روسي قريبا لإنتاج اللقاح المصري الروسي .

وأكمل أن هناك تزايد طلبات تلقي الحصل على لقاح منذ أن تلقى الرئيس السيسي الجرعة الأولى، وطمأن المواطنين .

وأكد أن هناك أولوية لكبار السن ومرضى السكر والسمنة ، في تلقى طلبات اللقاح ، وبعض الفئات الأخرى مثل الأطباء ، والعاملين بـ القطاع السياحي .

المصدر: elbalad

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