تزايد الطلب على لقاح كورونا بعد حصول الرئيس عليه ..فيديو



لقاح كورونا لقاح كورونا

قال الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، إن لقاحات فيروس كورونا مجربة في مصر وخاضعة للأبحاث قبل توزيعها على المتقدمين بطلبها ، وثبت بشكل قاطع أنها إذا ما منعت إصابة شخص ما بفيروس كورونا ، فإنها تقلل من الأعراض الحادة لفيروس كورونا .



وأضاف الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 " ، إن تلقى لقاح فيروس كورونا ، يجعل أعراض المصاب كأعراض الإنفلونزا العادية .



وتابع أن تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاح ، رسالة أمان وطمأنينة للمواطنين ، وهناك تعاون مصري روسي قريبا لإنتاج اللقاح المصري الروسي .

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وأكمل أن هناك تزايد طلبات تلقي الحصل على لقاح منذ أن تلقى الرئيس السيسي الجرعة الأولى، وطمأن المواطنين .وأكد أن هناك أولوية لكبار السن ومرضى السكر والسمنة ، في تلقى طلبات اللقاح ، وبعض الفئات الأخرى مثل الأطباء ، والعاملين بـ القطاع السياحي .