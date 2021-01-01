بحصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على لقاح كورونا بعثا برسالة طمأنة لجموع المواطنين، مفادها أن لقاح كورونا آمن.
لقاح فيروس كورونا
يأتي حصول الرئيس السيسي ومدبولي على لقاح كورونا في ظل حرص القيادة السياسية للدولة على الصحة العامة للمواطنين ومواجهة هذا الوباء، وتأكيدا لسياسة الوقاية التي انتهجتها مصر منذ اليوم الأول للإعلان عن ظهور جائحة عالمية متمثلة في فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية، واتباع البروتوكولات العالمية في العلاج.
وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي لقاح كورونا في ظل ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديوجراف.. لماذا حرص السيسي ومدبولي على تلقي لقاح كورونا ؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق