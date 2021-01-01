فيديوجراف.. لماذا حرص السيسي ومدبولي على تلقي لقاح كورونا ؟

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صورة الخبر: السيسي ومدبولي
السيسي ومدبولي

بحصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على لقاح كورونا بعثا برسالة طمأنة لجموع المواطنين، مفادها أن لقاح كورونا آمن.

لقاح فيروس كورونا
يأتي حصول الرئيس السيسي ومدبولي على لقاح كورونا في ظل حرص القيادة السياسية للدولة على الصحة العامة للمواطنين ومواجهة هذا الوباء، وتأكيدا لسياسة الوقاية التي انتهجتها مصر منذ اليوم الأول للإعلان عن ظهور جائحة عالمية متمثلة في فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية، واتباع البروتوكولات العالمية في العلاج.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الإسراع بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي لقاح كورونا في ظل ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا.

وأكد مدبولي تكليفات الرئيس السيسي بتوفير الكميات اللازمة من لقاح كورونا وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

في سياق متصل طمأن الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة والمناعة المواطنين بشأن لقاح كورونا مؤكدا أنها تقي من الإصابة مثلها مثل بقية اللقاحات التي تقي من شلل الأطفال والدرن وغيرهما.

ودعا "عقبة" إلى عدم المبالغة في حجم الآثار الجانبية الناجمة عن تلقي لقاح كورونا، مؤكدًا أن فوائد التطعيم بـ لقاح كورونا أهم من أي مخاوف في ظل هذه الفترة العصيبة.

المصدر: elbalad

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