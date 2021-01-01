من هو الضابط خيرت السبكى ..انضم لولاية سيناء بعد مشاركته فض اعتصام رابعة



من هو الضابط خيرت السبكى من هو الضابط خيرت السبكى

تناول مسلسل "الاختيار 2"، قصة الضباط الملازم خيرت السبكي والذى انضم للجماعة الارهابية عقب فض اعتصام رابعة المسلح .



وظهر دور الضابط الخائن خيرت السبكى فى احدى حلقات المسلسل وهو يعلق على سؤال لماذا يتم استهداف رجال الشرطة من قبل الإرهابيين؟.



الملازم اول خيرت السبكي، من مواليد القاهرة عام 1991م، وأطلق على نفسه "أبو علي" فقد كان مدربا للإرهابيين في سيناء ومخططا لعدد من جرائم اقتحام مواقع للجيش والشرطة، فضلاً عن أنه يعتبر أحد الضباط الأربعة من دفعة 2012، الذين شاركوا في فض اعتصام رابعة العدوية، وأدوا عملهم بقوة وكانوا قريبين من الموقع الذي استشهد فيه اثنان من زملائهم، هما محمد جودة ومحمد سمير.

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تورط السبكي في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى الضابط محمد البكاتوشي، وعدد أخر من الضباط وهم، محمد جمال الدين عبدالعزيز برتبة ملازم أول من مواليد 9 أبريل 1991، وخريج دفعة 2012 ، وإسلام وئام أحمد حسن، برتبة ملازم أول مواليد 19 نوفمبر 1990، وخريج دفعة 2012 وكريم محمد حمدي حمزة، خريج دفعة 2007 وكان يعمل حارسا للواء مدحت الشناوي قائد قطاع الأمن المركزي السابق، والذي كان مكلفا بفض اعتصام رابعة أما الضابط الخامس فهو عصام محمد السيد على العناني، والسادس حنفي جمال محمود سليمان.وأعلن السبكي في وقت لاحق، عن انضمامه لتنظيم ولاية سيناء، حيث أظهرت بينات النيابة العامة، فانه لم يكن متشددا دينيًا، ولكن ملتزم، ولكن بعد وصول معلومات للأمن الوطني والأمن المركزي، تبين أن الضباط الأربعة كانوا يذهبون لحضور دروسًا دينية عند أحد الشيوخ المتشددين فكريًا، وعلى الفور تم إبعادهم من العمليات الخاصة نهائيًا، ونقلهم إلى مديريات أمن بعيدة مثل الوادي الجديد وكفر الشيخ وانقطعت علاقتهم بالعمليات الخاصة نهائيًا".وفي 17 نوفمبر 2018، قام الجيش المصري باستهداف عدد من أوكار الإرهاب، أعلن بعدها تنظيم ولاية سيناء، مقتل أمير التنظيم الإرهابي، كما أعلنوا قتل الإرهابي خيرت السبكي وهو أحد الإرهابيين الذين خططوا لاغتيال الرئيس السيسي خارج وداخل البلاد.