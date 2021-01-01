وسائل إعلام إنجليزية تسلط الضوء على غضب محمد صلاح - فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › وسائل إعلام إنجليزية تسلط الضوء على غضب محمد صلاح - فيديو

صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

سلطت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية أبرزها صحيفة "ذي صن" الضوء على حالة الغضب التي انتابت المصري محمد صلاح، بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول ومضيفه نيوكاسل بالتعادل 1-1.

ونشرت الصحيفة البريطانية، صورا لصلاح، ومعالم الغضب ظاهرة عليه، قبل أن يغادر فورا أرضية الملعب إلى نفق اللاعبين دون أن يصافح أحدا.

ورغم افتتاح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق صلاح، عادل نيوكاسل النتيجة عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.

وبهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيدا في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 5 جولات على نهاية "البريميرليغ".

https://twitter.com/i/status/1385979254958080001

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وسائل إعلام إنجليزية تسلط الضوء على غضب محمد صلاح - فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58596

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager