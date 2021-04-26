مصر تنتظر أكثر من مليون سائح روسي هذا العام

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مصر تنتظر أكثر من مليون سائح روسي هذا العام

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر إن بلادها تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 2021 بعد قرار استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتن.

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد سقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من شرم الشيخ وتحطمها فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

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وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الأسبوع الماضي أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.

وأضافت شلبي في اتصال هاتفي مع "رويترز"، السبت "هناك الكثير من القطاع الخاص كان ينتظر هذا القرار لما تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية ورواج".

وتابعت: "أتصور ممكن نفوق المليون سائح روسي خلال 2021 ... في ظل الجائحة نستهدف أن تبلغ أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد نحو 60 بالمئة من أعداد عام 2019 مع استمرار التطعيمات وفتح السياحة الروسية، وأن تتراوح الإيرادات بين 6 و7 مليارات دولار".

وزار مصر 13.1 مليون سائح في 2019 بإيرادات بلغت 13.03 مليار دولار، لكن مع جائحة كورونا هوت الإيرادات في 2020 بنحو 70 بالمئة. إلى 4 مليارات دولار، فيما بلغ عدد السائحين 3.5 مليون سائح، بحسب "رويترز".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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