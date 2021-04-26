قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر إن بلادها تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 2021 بعد قرار استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتن.
وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد سقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من شرم الشيخ وتحطمها فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.
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وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الأسبوع الماضي أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.
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التعليقات على مصر تنتظر أكثر من مليون سائح روسي هذا العام
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