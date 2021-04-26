مواد البناء: استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية رمضان

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مواد البناء: استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية رمضان

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار مواد البناء تشهد حالة من الاستقرار بسبب ركود المبيعات وتوقف حركة البيع والشراء.

وأوضح أن مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للتغطية السوق المحلي من الأسمنت وهناك فائض.

وأضاف أن الأسعار مستقرة وحتي نهاية شهر رمضان بسبب توقف حركة البيع والشراء جزئيا وتشهد الأسواق هدوء تام.

وأوضح أن أسعار الحديد سجلت سعر يبدأ من ١٢ و٧٠٠ جنيه للطن حتى ١٣ و٦٥٠ جنيه من أرض المصنع تباع للمستهلك بسعر من يبدأ من ١٣ و٢٠٠ جنيه حتى ١٣ و٨٠٠ جنيه للطن.

المصدر: الدستور

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