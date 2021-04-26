قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء حتى نهاية شهر رمضان.
وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار مواد البناء تشهد حالة من الاستقرار بسبب ركود المبيعات وتوقف حركة البيع والشراء.
وأوضح أن مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للتغطية السوق المحلي من الأسمنت وهناك فائض.
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التعليقات على مواد البناء: استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية رمضان
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